Incendio nel casottino dei ripetitori di Cima Mutali. Numerosi interventi dei VVFF causa maltempo.

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 settembre, intorno alle 16 nel casottino nel quale sono installati i ponti di trasmissione telefonica a Cima Mutali, nel comune Fossato di Vico, nei pressi delle pale eoliche.

Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

MALTEMPO – E’ stato un pomeriggio impegnativo in diverse parti dell’Umbria per i vigili del fuoco, il cui centralino è stato subissato di chiamate a causa delle abbondanti piogge cadute, annunciate dai meteorologi e dalla Protezione Civile della Regione Umbria.

A Gualdo Tadino nel pomeriggio sono caduti oltre 42 mm. di pioggia, l’equivalente di tutto il mese di maggio e quanta ne era caduta complessivamente nei mesi di giugno e luglio.

Il Comando di Perugia è dovuto intervenire nelle zone più colpite (Gualdo Tadino, Gubbio, Città di Castello e Trestina) a causa di allagamenti, piante pericolanti e smottamenti.

Gualdo Tadino – Via Angelo Pennoni

STRADE CHIUSE – A causa delle avverse condizioni meteorologiche, al confine tra Marche e Umbria sono provvisoriamente chiuse al traffico le strade statali 3 “Flaminia” e 452 “Della Contessa”.

Nel dettaglio, la statale 3 è chiusa per frana dal km 213,300 al km 219,900, tra i comuni di Cantiano (PU) e di Scheggia e Pascelupo (PG).

La statale 452 è invece chiusa per allagamento dal km 11,500 al km 12,100, in territorio comunale di Cantiano.