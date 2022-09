Provincia, autobotti di acqua per ripulire le aziende allagate

Prosegue il lavoro di aiuto ai comuni colpiti dall’alluvione da parte della Provincia di Perugia.

Una squadra della viabilità, con mezzi propri e alcuni piccoli escavatori, sta lavorando per il ripristino della viabilità sulla SP 241 e altre strade regionali e provinciali nei pressi di Gubbio, Scheggia e Costacciaro, in accordo con la Regione Umbria dipartimento Protezione Civile.

Sono state fornite alle squadre dei soccorritori delle autobotti di acqua (due da 10 quintali e una da 20) per la ripulitura della aziende allagate. Gli operatori del settore viabilità della Provincia di Perugia spiegano che il fango va rimosso velocemente, prima che si secchi e diventi ancora più difficile eliminarlo. Si sta lavorando anche per liberare i ponti dagli alberi incastrati sotto la struttura, ove possibile, e in alcuni casi gli alberi sono talmente grandi che necessitano di macchinari specifici per la rimozione.