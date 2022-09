Mercoledì 21 inaugurazione della nuova sede gualdese di Fratelli d’Italia

Mercoledì 21 settembre verrà inaugurata la nuova sede del circolo territoriale di Gualdo Tadino di Fratelli d’Italia.

I locali si trovano in via Franco Storelli, 43 e alle 18,30 verranno aperti per incontrare sostenitori e simpatizzanti.

All’inaugurazione interverranno il portavoce regionale Franco Zaffini, il portavoce provinciale Emanuele Prisco, il candidato alla Camera dei Deputati Marco Squarta, il capogruppo consiliare di Gualdo Tadino Roberto Cambiotti e la presidente del circolo Cinzia Natalini.