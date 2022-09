Elezioni Politiche, cosa cambia nei seggi di Gualdo Tadino

In vista delle Elezioni Politiche di domenica prossima, 25 settembre, ecco delle informazioni utili che riguardano i seggi elettorali di Gualdo Tadino. Quelli che erano collocati presso l’edificio della scuola elementare Domenico Tittarelli in viale don Bosco (seggi 1-2-3-20), per questa tornata elettorale saranno situati presso l’edificio dell’Istituto Casimiri in via Flaminia, nei pressi del centro promozionale della ceramica. Spostamento necessario visti i lavori che interessano l’edificio del viale don Bosco. La scelta dell’edificio di via Flaminia – fanno sapere dal Comune di Gualdo Tadino – è legato anche alla facilità di accesso, perché l’edificio è privo di barriere architettoniche, e per gli ampi parcheggi a disposizione.

Altro spostamento riguarda il seggio 14 di Palazzo Mancinelli-Vaccara che sarà collocato presso il Cva di Vaccara, attualmente sede del moto club, nella zona dell’Aia Cupa. Anche qui lo spostamento è stato reso necessario per facilitare l’accesso ai votanti, essendo la nuova sede senza barriere architettoniche.

Riepilogando i seggi saranno così disposti: 1-2-3-20 edificio scolastico via Flaminia, 4-5 scuola media Franco Storelli, 6 Cva Rigali, 7-8-9 scuola di San Rocco, 10-11 scuola di Cartiere, 12-13 scuola di Cerqueto, 14 Cva Vaccara, 15 scuola di San Pellegrino, 16 scuola di Caprara, 17 ex scuola di Pieve di Compresseto, 18 ex scuola materna di Morano, 19 ex scuola di Grello.