A Perugia gli “Avanti Tutta Days” con la sfida di kick-boxing tra Carlotti e il pluricampione Perreca

Il Barton Park e il percorso verde ‘Leonardo Cenci’ di Perugia da venerdì a domenica prossima saranno animati dalla decima edizione degli “Avanti Tutta Days”, la festa di sport e sociale ideata da Leonardo Cenci e, dopo la sua scomparsa, portata avanti dall’associazione da lui fondata. Tante le discipline in vetrina con oltre venti tra operatori e associazioni che saranno presenti.

Tra gli eventi in programma, domenica 25 settembre alle ore 16 al Barton Park si terrà un combattimento-esibizione di kick boxing tra il pluricampione mondiale Giorgio Perreca e la cintura nera 5 Dan e maestro arti marziali di origini gualdesi Roberto Carlotti. Roberto è stato colpito in queste ore da un grave lutto familiare per la scomparsa della cugina Maria Cristina, particolarmente conosciuta a Gualdo Tadino dove era nata e aveva vissuto per molti anni, ma dato lo scopo benefico dell’evento ha deciso di salire ugualmente sul ring.

Infatti nell’occasione verranno raccolti fondi per l’acquisto di un “oncotaxi”, un servizio gratuito attivato dall’associazione Avanti Tutta onlus al servizio dei malati oncologici del territorio dell’Usl Umbria 1. E’ rivolto ai pazienti oncologici autosufficienti che risiedono nei comuni interessati che devono essere sottoposti a terapie e che, per diversi motivi, non possono recarsi con mezzi propri presso il day hospital dell’oncologia medica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Per questo incontro Roberto Carlotti ha ricevuto il sostegno delle aziende e associazioni Unicotras srl, Siulp, Libertas Margot e Fikm, e gli introiti verranno interamente devoluti all’associazione fondata da Leonardo Cenci.

Agli “Avanti Tutta Days” potranno essere praticate diverse discipline o si potrà assistere a delle dimostrazioni: pallavolo, scherma, football americano, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ciclismo, basket, escursionismo, arti marziali, sub, rugby, danza, ginnastica ritmica e tennis.