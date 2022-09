Addio all’avvocato Danilo Biscontini, una vita tra professione, musica e sport

E’ scomparso all’età di 87 anni l’avvocato Danilo Biscontini, molto conosciuto a Gualdo Tadino oltre che per la sua attività professionale anche per essere stato un grande appassionato di musica e di sport.

(dal libro “Gualdo Tadino e i suoi figli naturali e acquisiti” di Daniele Amoni – Petruzzi Editore) E’ stato per undici anni vice pretore di Gualdo Tadino e nel 1998 è stato nominato giudice onorario aggregato della Sezione Stralcio del Tribunale di Spoleto (1998-99) e di Perugia (2000-2004), incarico poi rinnovato fino al novembre 2005.

Ha anche ricoperto la carica di membro della commissione distrettuale per la formazione dei magistrati onorari su incarico del consiglio giudiziario della Corte d’Appello di Perugia.

Particolarmente brillante anche la sua attività artistica. Pianista di ottimo livello, in campo musicale esordì a otto anni come cantante nelle compagnie locali e studiando pianoforte prima a Gualdo e poi a Perugia, città dove fu scelto quale “primo” cantante del “Piccolo Teatro della Rivista” con il quale restò per sette anni esibendosi presso la sede Rai e alla Turrenetta.

Nel 1952 venne chiamato da Nunzio Filogamo a partecipare come cantante allo spettacolo radiofonico “Il microfono d’argento” organizzato al Teatro Morlacchi di Perugia. Nel 1956 si esibì al pianoforte al Teatro Lilli in una serata organizzata da Enzo Tortora accompagnato dall’orchestra “Hot Gatto Nero” di Alfio Galigani, uno dei più famosi sassofonisti e clarinettisti perugini.

Amico di Piergiorgio Farina, ha avuto il privilegio di vedere una sua canzone, “Violino d’amore”, inserita in un 33 giri del celebre violinista. Ha curato, inoltre, per diversi anni la parte musicale di alcuni spettacoli di suo fratello Carlo.

Celebri le serate al pianoforte che organizzava a Cesenatico, località particolarmente amata dall’avvocato dove trascorreva le vacanze estive. Per diversi anni ha condotto programmi radiofonici a Radio Tadino insieme all’amico dottor Marcello Pagliacci, dedicati alla musica di qualità.

Nel mondo dello sport è stato presidente del primo Tennis Club, vicepresidente per sette anni della S.S. Gualdo affiancando l’avvocato Carlo Angelo Luzi come responsabile del settore giovanile, e presidente della Vis Basket Gualdo.

Tifosissimo della Juventus, è stato il fondatore dello Juventus Club di Gualdo Tadino e attualmente era presidente onorario.

Nel 2017 facemmo con l’avvocato Biscontini una piacevole chiacchierata in occasione della presentazione del libro di Sergio Brio nella quale ci raccontò simpaticissimi aneddoti. In quella serata ebbe anche un colloquio telefonico con lo storico ex presidente della Juventus Giampiero Boniperti.

Lascia la moglie Enrica e i figli Luca, Giorgio e Barbara ai quali vanno le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione. I funerali si terranno sabato 24 settembre alle ore 16 nella Basilica Cattedrale di San Benedetto di Gualdo Tadino.