Balconi, Giardini e Negozi in fiore 2022, premiati i vincitori del concorso

Con la premiazione svoltasi presso la Sala Consiliare del Comune di Gualdo Tadino, questa mattina, venerdì 23 settembre, sono stati assegnati i riconoscimenti ai vincitori della quarta edizione del concorso “Balconi Fioriti, giardini e negozi in fiore 2022”.

L’iniziativa, tornata dopo lo stop forzato a causa del Covid-19, si è svolta in collaborazione con i fiorai e vivaisti locali che hanno dato pieno sostegno al concorso. Questo l’elenco dei sostenitori: Agrilef di Mencarelli Fabrizio, Ascani Giuseppina e Figlie, Magico Fiore di Tiziana Cappelli, Verde Più di Annamaria Sorbelli, Vivaio Scassellati Annamaria e Fabbrizi Agricoltura.

Un’iniziativa che ha avuto lo scopo di valorizzare e abbellire la città, attraverso il decoro floreale di giardini privati, davanzali, scale e particolari architettonici. Anche gli esercizi commerciali (vetrine o dehor dei bar) sono stati coinvolti in questa azione di addobbo e decorazione floreale contribuendo così, al miglioramento della qualità dell’ambiente urbano.

A premiare i vincitori è stato l’assessore alla cultura Barbara Bucari. Presenti in sala consiliare i partecipanti ai concorsi, sia residenti che commercianti.

Sono state diverse le domande pervenute in Comune in questi mesi per partecipare al concorso con numerosi allestimenti floreali che, oltre a potenziare l’amore e il rispetto per il verde, hanno abbellito la città di Gualdo Tadino.

L’apposita commissione giudicante, dopo esaminato l’apposito materiale fotografico inviato dai partecipanti, ha assegnato diversi punteggi in base a particolari criteri (combinazione di colori e tipologia di fiori; originalità composizione; sana rigorosa crescita; inserimento contesto architettonico; armonia e creatività) e ha stilato le classifiche delle tre categorie:

A. Balconi fioriti:

1° Elisabetta Scassellati e Residenti di via Mastro Giorgio

2° Rita Lacchi

3° Giannina Scaramucci

B. Giardini in fiore:

1° Roberta Negrini

2° Otello Natalini

3° Maria Antonietta Bisciaio

C. Negozi in fiore:

1° Laura Gallinacci

2° Anna Gambucci

3° Marcello Cappelletti

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ed i vivai e i fiorai che hanno sostenuto questa pregevole iniziativa – ha detto l’assessore alla cultura Barbara Bucari – promossa dal Comune di Gualdo Tadino con l’obiettivo di abbellire e colorare la città. La partecipazione è stata buona e siamo molto soddisfatti delle composizioni realizzate dai partecipanti”.