La scuola primaria di Casebasse all’Ora della Pace

In un tempo segnato da tante guerre e divisioni, la scuola è il luogo dove si può imparare a fare la pace in prima persona.

“Tra di noi, con gli altri e con la natura”. Questo è stato l’input dell’ONU nel proporre mercoledì 21 settembre la Giornata Internazionale della Pace, per rafforzare la consapevolezza e l’impegno di tutti.

Quel giorno, come ogni altro giorno, a scuola si possono fare molte cose importanti, tra le quali, sicuramente, parlare di pace e solidarietà, ma anche di rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Per questo è stato proposto a tutti gli istituti scolastici di prendere parte ad una iniziativa, organizzata dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace, dal titolo: l’Ora della Pace, che si è svolta online mercoledì scorso dalle 9 alle 10 per le scuole Primarie e Secondarie di I Grado.

I bambini e le insegnanti della Scuola Primaria di Casebasse hanno partecipato al collegamento, ritrovandosi con studenti e insegnanti di molte scuole da diverse città italiane e insieme a loro hanno dedicato un’ora alla pace e hanno dato avvio al Programma nazionale di educazione civica e di cura delle giovani generazioni denominato “Per-la-Pace. Con-la-Cura”.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il Quaderno degli Esercizi di Pace, ideato per insegnare e imparare a “fare la pace”: queste le parole e i suggerimenti di Flavio Lotti, coordinatore della marcia Perugia-Assisi, che ha tenuto le fila del collegamento, proponendo anche la visione di video musicali creati per coinvolgere i più piccoli, protagonisti e promotori di pace. Prossimo incontro sabato 8 ottobre ad Assisi con Papa Francesco.