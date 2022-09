Giochi de le Porte, sabato e domenica servizio navetta gratuito

Per agevolare il pubblico che vorrà essere presente ai Giochi de le Porte, l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, in collaborazione con BusItalia, ha organizzato un servizio navetta gratuito ogni 15 minuti con partenza da Via Cavour (di fronte al Palazzetto dello Sport) e con arrivo in Piazza Beato Angelo. Il servizio seguirà i seguenti orari:

Sabato 1 ottobre :

dalle ore 17 alle ore 24.

dalle ore 13 alle ore 16; dalle ore 18 alle ore 24.

I parcheggi serviti saranno quelli presenti in Via Cavour, Via Perugia, Largo Anna Frank (zona stadio comunale). Da Piazza Beato Angelo sarà possibile raggiungere il centro storico anche attraverso l’ascensore pubblico che per l’occasione chiuderà alle ore 24 di sabato 1 ottobre e alle ore 20 di domenica 2 ottobre.