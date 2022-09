Il Masterplan sulla sostenibilità di Nocera Umbra Borgo Green diventa materia di studio al Sigismondi

Il Masterplan sulla sostenibilità di Nocera Umbra Borgo Green diventa materia di studio nelle ore di educazione civica all’istituto superiore Sigismondi per tutto l’anno scolastico.

In questi giorni i membri dell’associazione hanno incontrato 220 studenti del Liceo delle scienze umane e Iti di Nocera Umbra per presentare il progetto. Gli studenti di tutte le classi superiori analizzeranno il documento programmatico “Una visione sostenibile per il futuro del borgo e un esempio per tutta la regione” e alcune delle iniziative che contiene, lavorando alla loro progettazione e realizzazione in maniera laboratoriale.

Il presidente di NUBG, Alessandro Giovannini, ha incontrato gli studenti e i docenti per dare il via al progetto, illustrandone le linee programmatiche e proponendo alcuni degli obiettivi del Masterplan, da declinare poi su vari piani di attuazione: personale, familiare, della scuola e del proprio paese.

Una prima fase, questa, alla quale seguirà un passaggio formativo attraverso dei consulenti che l’associazione metterà a disposizione e creando anche una “archivio” di notizie e progetti green. A fine anno, nascerà il Parlamento dei giovani del “Sigismondi”, che lavorerà a delle proposte da poter realizzare e promuovere.

L’ingresso del Masterplan nelle classi superiori, dunque, rappresenta per l’associazione – che ha già messo il documento a disposizione di tutta la collettività, anche con il Masterplan tour – un traguardo importante e un nuovo punto di partenza.

“Ogni volta che parlo con i ragazzi, sento una grande responsabilità, perché sono loro il vero cambiamento che vogliamo vedere nel mondo che noi auspichiamo – spiega il presidente di NUBG, Alessandro Giovannini – Sento che è necessario coinvolgerli, perché anche per loro il futuro, con le problematiche ambientali, le calamità naturali, la crisi energetica, può rappresentare motivo di paura e, in quanto tale, una situazione da non voler affrontare nell’immediato. Ma è solo quando le situazioni si affrontano e si conoscono che si possono trovare soluzioni; per questo, noi dobbiamo aprire questi argomenti ai ragazzi e spiegare che possiamo fare delle cose, anche piccole, ma che moltiplicate per tante persone possono cambiare il mondo. Ed è la generazione di questi studenti quella che può cambiare il mondo. Noi cerchiamo di stimolarli e formarli, perché la transizione ecologica non può prescindere da una transizione culturale”.

Per l’istituto “Sigismondi” la collaborazione con NUBG rappresenta una “grande opportunità – come spiega il dirigente scolastico, Leano Garofoletti – che consentirà ai ragazzi di acquisire una cittadinanza attiva, piena e consapevole, ritrovando all’interno degli obiettivi del Masterplan i nuclei tematici dell’educazione civica. Un curricolo che si strutturerà in modo laboratoriale con progetti e realizzazione di compiti autentici, che trasformerà i nostri studenti in protagonisti della transizione culturale che ci aprirà ad una vita più sostenibile”.