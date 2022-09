L’Anaca organizza la Giornata per il cuore a Gualdo Tadino

L’Anaca, insieme al Coordinamento regionale Umbria Associazioni del cuore e in collaborazione con il Centro gualdese di prevenzione e riabilitazione cardiologico, organizzano “La giornata mondiale per il cuore: consigli per prevenire le malattie cardiovascolari”, giovedì 29 settembre, dalle 9, nei locali del centro sociale di Gualdo Tadino in piazzale Federico II di Svevia.

“L’obiettivo della Giornata mondiale per il cuore – spiegano gli organizzatori – è quello di fornire informazioni e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari incentivando gli stili di vita corretti e sani in tutti gli ambienti della quotidianità in modo tale che le persone siano più predisposte a prendersi cura della propria salute”.

A partire dalle 9 verranno effettuati controlli di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e del peso a cura del personale del Centro cardiologico di Gualdo Tadino.