Sei immagini di benvenuto nella galleria dell’ascensore per il centro di Gualdo Tadino

La galleria situata all’ingresso dell’ascensore comunale per il centro storico, in Piazza Beato Angelo (Ex Orto Mavarelli), da oggi è più bella e accogliente.

Sono stati installati, infatti, sei pannelli fotografici con immagini significative della città che in sei differenti lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese) danno il benvenuto a coloro che arriveranno a Gualdo Tadino e utilizzeranno l’ascensore che porta in centro storico.

Le foto sono state accuratamente selezionate e gentilmente concesse dal dottor Daniele Amoni. In questi sei scatti si possono ammirare i Giochi de le Porte, il Monte Serrasanta, la Rocca Flea, Piazza Soprammuro, la Fontana Cardinal del Monte e un piatto in ceramica a riflesso oro e rubino.

Ad illustrare l'iniziativa erano presenti il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, il fotografo Daniele Amoni, la direttrice del Polo Museale Catia Monacelli e l'intera giunta comunale.















“Ringrazio il dottor Amoni – ha detto il sindaco Presciutti – per la disponibilità mostrata in questo progetto e per aver selezionato sei immagini molto significative della città di Gualdo Tadino. Questi pannelli sono stati posti in questa galleria dove è situato l’ascensore comunale poiché rappresenta una delle vie d’accesso al centro storico cittadino. Oltre ad abbellire questo spazio avranno anche lo scopo di dare il benvenuto a coloro che vi transiteranno visto che ogni fotografia ha una dicitura in una lingua differente”.

“Gli spazi per i pannelli sono sei – ha commentato il fotografo Daniele Amoni – quindi abbiamo dovuto scegliere elementi essenziali che rappresentassero Gualdo Tadino quali la storia, la tradizione, il paesaggio ed il folclore. Ringrazio l’amministrazione comunale per questa bella iniziativa alla quale ho fornito con piacere il mio contributo”.