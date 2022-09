Spaccio e favoreggiamento, un arresto e due denunce a Valfabbrica

I carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno arrestato un cittadino extracomunitario, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione a due provvedimenti emessi nel 2020 e nel 2021 dalla Procura e dall’Ufficio GIP del Tribunale di Firenze, indagato per spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione dagli arresti domiciliari, rimasti sinora in sospeso poiché irreperibile.

I carabinieri di Valfabbrica hanno proceduto al controllo di un appartamento segnalato da alcuni residenti, all’interno del quale sono state identificate quattro persone.

Eseguite le verifiche sulle identità, una di esse è risultata destinataria delle due misure restrittive, nonostante avesse fornito ai militari documenti con generalità diverse da quelle utilizzate in passato; lo stratagemma non gli ha comunque evitato di essere identificato e condotto in carcere a Perugia, dove dovrà scontare più di due anni di detenzione.

Le verifiche sulle identità sono state estese anche agli altri presenti: uno di essi è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Perugia poiché ritenuto responsabile della cessione di stupefacenti in più occasioni nello jesino e una donna è stata denunciata per aver agevolato la latitanza dell’arrestato, affittandogli l’immobile. La proprietaria è stata anche sanzionata anche per violazioni amministrative connesse alla locazione irregolare.