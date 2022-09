Fratelli d’Italia: “A Gualdo Tadino soffia forte il vento del cambiamento”

“Anche a Gualdo Tadino soffia forte il vento del cambiamento – così il circolo gualdese di Fratelli d’Italia esulta per il risultato storico del partito – Un risultato, che segna l’importante affermazione di una classe dirigente che si sta formando sulla scia di un grande entusiasmo collettivo”.

Cinzia Natalini non nasconde la soddisfazione: “Abbiamo cercato di dare credibilità a un progetto politico in cui stiamo investendo ogni energia, a partire dall’inaugurazione della sede in via Franco Storelli, nel cuore economico, storico, sociale e culturale della città. Una scelta dettata dalla volontà di dare un contributo fattivo al rilancio di questa porzione urbana, in forte difficoltà attrattiva. Una scelta voluta”.

Le fa eco Roberto Cambiotti, consigliere comunale del partito di Giorgia Meloni: “Abbiamo portato a Gualdo Tadino tutta la classe dirigente regionale e provinciale di Fratelli d’Italia. Il senatore Franco Zaffini, l’onorevole Emanuele Prisco, il presidente del Consiglio Regionale Marco Squarta, gli assessori comunali di Perugia Scoccia e Pastorelli, la presidente di Sviluppumbria Sciurpa, il Presidente di Umbriaflor Matteo Giambartolomei e altri quadri del Partito erano presenti all’inaugurazione e la cosa ci ha lasciati oltremodo stupiti, visto lo stato di abbandono in cui versa la nostra città dal punto di vista del peso politico. Abbiamo anche voluto visitare alcune aziende del territorio per presentare una parte del tessuto produttivo locale a queste importanti figure istituzionali, strappando la promessa di visite periodiche che possano dare un segnale di vicinanza ai nostri imprenditori, pesantemente aggrediti dall’attuale crisi energetica”.

“Tutto questo – dice Cambiotti – ha senz’altro contributo ad ingrassare il risultato di Fratelli d’Italia nelle urne. I cittadini hanno lanciato un segnale anche all’attuale amministrazione. Un centro destra così forte non si vedeva da tempo e ora dovremo essere bravi a capitalizzare quanto costruito, ascoltando il grido di aiuto di una città impaurita dal brutto momento storico che viviamo ma non ancora rassegnata al declino. La nostra sede, rimarrà aperta un giorno a settimana per raccogliere proposte, stimoli, segnalazioni. Procederemo contestualmente anche al tesseramento di chi vorrà aderire formalmente al Partito, comunicheremo date e orari attraverso la pagina Facebook ‘Fratelli d’Italia Gualdo Tadino‘”