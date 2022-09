Gualdo Tadino protagonista a Terra Madre di Torino con le eccellenze locali

Il Comune di Gualdo Tadino, insieme ad alcune aziende agroalimentari del territorio che hanno esposto le loro eccellenze, dal 22 al 26 settembre è stato grande protagonista a Terra Madre – Salone del Gusto 2022 di Torino.

Si è trattata della 14esima edizione di Terra Madre, organizzata da Città di Torino, Slow Food e Regione Piemonte. Più di 350 mila visitatori hanno attraversato il Parco Dora, ex-area industriale rigenerata per l’evento. E proprio di rigenerazione si è parlato dal 22 al 26 settembre 2022 con i produttori e gli agricoltori che hanno sfidato un sistema alimentare insostenibile attraverso pratiche virtuose e replicabili.

Tra i presenti all’iniziativa c’è stato anche il Comune di Gualdo Tadino con il suo stand, unico comune umbro presente a Terra Madre 2022, che ha potuto mettere in evidenza le eccellenze del territorio grazie alla presenza di alcune aziende agroalimentari gualdesi.

La presenza a Terra Madre – Salone del Gusto 2022 di Torino segue quella del 2021 al Cheese di Bra dove sempre il Comune di Gualdo Tadino si era reso protagonista con uno stand alla quale hanno partecipato alcune aziende agroalimentari di Gualdo Tadino (sempre unico comune umbro presente all’iniziativa).

Durante il week end di Terra Madre 2022 di Torino, c’è stata poi la visita del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’assessore al Commercio, Stefano Franceschini, allo stand gualdese.

“Ringrazio – ha sottolineato il Sindaco – per l’importante opportunità concessaci di partecipare con un nostro stand. Tutto ciò è stato possibile da realizzare grazie al forte rapporto che si è creato con Slow Food Italia a Bra e questo ci ha permesso in questi due anni di poter portare ad iniziative di questo calibro le nostre eccellenze del territorio e di essere l’unico comune umbro presente alle due manifestazioni. Manifestazioni che ogni anno presentano numeri di visitatori da record e che offrono molta visibilità a chi vi partecipa. Una vetrina, dunque, d’eccellenza e d’eccezione alla quale il Comune di Gualdo Tadino ha partecipato con uno stand nel quale erano presenti alcune aziende agroalimentari del territorio che hanno aderito all’iniziativa rispondendo all’avviso pubblico che abbiamo pubblicato”.

Dopo la partecipazione a Terra Madre 2022, quest’anno la prossima tappa per Gualdo sarà quella di Frantoi Aperti, dove il Comune parteciperà per la prima volta con un’eccellenza gualdese come l’olio, “per il quale – sottolinea Presciutti – stiamo cercando di ottenere una certificazione di qualità del prodotto locale il prima possibile”.

“La partecipazione del Comune di Gualdo Tadino a Cheese prima e a Terra Madre poi – ha dichiarato Federico Varazi, vicepresidente nazionale Slow Food Italia – sottolinea la straordinaria attenzione nella nostra regione e delle nostre amministrazioni, regionale e comunali, alla valorizzazione delle produzioni tipiche e all’enogastronomia. La costituzione dei primi Distretti del Cibo testimonia la volontà di restituire a questi territori una preziosa opportunità di sviluppo”.