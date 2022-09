Meteo Giochi, le previsioni per il fine settimana

Occhi sul meteo per vedere che tempo farà nel fine settimana dei Giochi de le Porte. In ogni caso lo slittamento di una settimana della manifestazione a causa delle elezioni è stata una fortuna, vista la pioggia copiosa caduta sabato e domenica scorsi che avrebbe inciso profondamente sull’andamento dell’evento.

Per oggi, giovedì 29 settembre, secondo quanto riporta la Stazione Meteorologica Palazzo Mancinelli, sono previste piogge dalla tarda mattinata al tardo pomeriggio, non continue, ma intermittenti, dovute a più rovesci che si susseguiranno. Un tempo con pochi sprazzi di sole, ma non proprio grigio ed autunnale. Temperatura massima poco sotto i 20°C.

Venerdì, sin dalle prime ore del mattino, probabili precipitazioni intermittenti, a carattere di rovescio, ma qualche schiarita in mattinata con un timido sole. Potrebbe esserci un peggioramento nel pomeriggio, con piogge e temporali, che si potrebbero prolungare fino alla serata. Temperatura massima intorno ai 20°C, attorno ai 12-13°C in serata.

Per sabato possibilità di piovaschi nelle prime ore del mattino, ma poi tendenza a qualche schiarita a partire dalla mattinata. Nel pomeriggio, qualche annuvolamento ma rischio medio-basso di qualche piovasco. Temperature in lieve aumento, di poco superiori ai 20°C. La possibilità di pioggia è inferiore al 40%.

Domenica, ma la previsione è ancora incerta, il tempo nel complesso dovrebbe essere discreto al mattino, con qualche schiarita. Annuvolamenti nel pomeriggio, ma scarso rischio di precipitazioni. Temperatura prevista in lieve aumento, intorno ai 22°C. Cielo comunque nuvoloso a ridosso dell’Appennino.