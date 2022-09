San Michele Arcangelo, consegnati i premi. Da domani la tre giorni dei Giochi de le Porte

Sono stati consegnati presso la Concattedrale di San Benedetto, dopo la Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo, i premi intitolati al compatrono della città di Gualdo Tadino. Una cerimonia che ha dato il via, con un giorno di anticipo rispetto alla tradizione, alla 44° edizione dei Giochi de le Porte.

Questi i personaggi premiati, con le rispettive motivazioni:

“A Luigi Donnini, colonna portante della Commissione Tecnica, per il costante impegno nei Giochi de le Porte”.

“A Davide Procacci per la costante presenza e l’ininterrotto supporto nella Commissione Tecnica fin dal lontano 1992″

“All’imprenditore Vittorio Rondelli, che fin dai primi anni e senza nulla chiedere, ha contribuito alla crescita della festa, prima nella Porta di San Martino e poi mettendo a disposizione dell’Ente Giochi de le Porte competenze e attrezzature”.

“Alla memoria del Priore Massimiliano Rondelli, per aver creato le condizioni per portare San Benedetto alla vittoria e i Giochi de le Porte ad un livello altissimo. Il suo ricordo vive in tutto ciò che ha costruito e amato”.

“Al comandante della stazione di Gualdo Tadino, luogotenente Simone Mattei, per l’impegno e la professionalità dimostrata durante lo svolgimento della festa e per aver recuperato l’originale dello statuto medioevale, insieme a manoscritti armi e monete antiche sottratte dalla sede della polizia municipale”

“Al main sponsor Rocchetta SpA per l’importante sostegno alla città di Gualdo Tadino e ai Giochi de le Porte. Grazie a questa collaborazione la festa e la sua tradizione ultra quarantennale sono conosciuti in tutta Italia.

“Premio San Michele Arcangelo al giornalista Federico Fioravanti che per oltre 30 anni si è occupato di quotidiani locali come direttore responsabile ed editore. Ideatore e direttore del Festival del Medioevo, manifestazione unica che ospita gli autori e gli scrittori più qualificati per raccontare dieci secoli di storia, dalla caduta dellìImpero Romano d’Occidente alla scoperta dellíAmerica”.

Da domani, venerdì 30 settembre, prenderà il via la tre giorni dedicata ai Giochi de le Porte, che dopo la sospensione del 2020 e il formato ridotto dello scorso anno, torneranno finalmente ad essere fruibili senza restrizioni da tutti i gualdesi e i turisti.