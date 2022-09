“Back to school”, il “Casimiri” di Gualdo Tadino a scuola d’Europa

Nella mattinata di giovedì 29 settembre, gli studenti delle classi del triennio dell’Istituto “Casimiri” hanno incontrato la dottoressa Sara Anderlini, ex studentessa del Liceo Scientifico e da nove anni funzionario della Commissione Europea a Bruxelles.

L’incontro si è svolto nell’ambito del progetto “Back to school”, che ha la finalità di promuovere e diffondere tra le generazioni più giovani una conoscenza consapevole delle istituzioni europee.

L’iniziativa prevede che a tenere questo tipo di incontri con gli alunni sia un funzionario europeo che per un giorno torna nella scuola secondaria superiore che ha frequentato.

E così il “volto” dell’Europa per il “Casimiri” è stato quello di Sara Anderlini, che già nel 2015 aveva tenuto un incontro analogo sempre nell’istituto gualdese. Un modo per sedersi nuovamente sui vecchi banchi di scuola, ma anche per illustrare agli studenti i motivi della sua scelta professionale, delle sfide e delle opportunità che comporta il vivere e lavorare fuori dall’Italia. E un modo per far conoscere l’Ue e per aprire nuovi orizzonti ai ragazzi.

La funzionaria della Commissione Europea agli studenti ha ricostruito il contesto storico che ha determinato la creazione dell’Unione, dal Manifesto di Ventotene alle drammatiche condizioni del dopoguerra, sottolineando le prerogative di un’istituzione che oggi più che mai ha un ruolo determinante nel favorire processi di integrazione e cooperazione imprescindibili.

Sara Anderlini lunedì 3 ottobre alle 10,10 sarà a Radio Tadino per parlare di questa esperienza e della sua attività a Bruxelles.

