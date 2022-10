Giochi de le Porte, questa sera il maestoso corteo storico

La pioggia ha in parte rovinato la prima giornata dei Giochi de le Porte. Giove Pluvio ha concesso una tregua per il corteo dei vivandieri e tavernieri, lo scambio dei doni e la consegna delle chiavi della città, con una piazza che da tre anni non si vedeva così gremita. Nella serata è però caduta abbondantemente la pioggia, con i tamburini dell’Ente e di San Donato che hanno provato a sfidarla portando in piazza la loro esibizione, ma l’aumento delle precipitazioni ha reso impossibile per i tamburini delle altre Porte e per il Gruppo Sbandieratori Città di Gualdo Tadino entrare nell’arengo maggiore.

Oggi è il giorno del corte storico, che sarà anticipato nel pomeriggio dalle prove ufficiali di tiro con l’arco e con la fionda e dalla sfida interna della Compagnia Balestrieri Waldum, il cui vincitore avrà l’onore di prendere in consegna il Palio 2022, realizzato dall’artista Stefania Fabrizi, fino all’assegnazione alla Porta vincitrice dei Giochi.

Tornano quindi a sfilare nelle vie del centro storico della città, a partire dalle ore 21, gli splendidi abiti del XV secolo e le affascinanti allegorie che da sempre rendono unico il corteo storico dei Giochi de le Porte. Circa 1200 figuranti che muoveranno da Largo di Porta Romana fino a piazza Martiri percorrendo l’anello del centro, che porterà il corteo a transitare per via Storelli, Corso Italia, via Calai, via Bersaglieri, Corso Piave e Corso Italia.

Il tutto sarà vagliato da una giuria composta da esperti di fama nazionale il cui verdetto verrà rivelato domani mattina, domenica, alle 11,30 nell’anfiteatro di piazza Soprammuro quando verrà premiato il corteo vincitore e saranno ricevute le diverse delegazioni che assisteranno ai Giochi de le Porte.

La serata del sabato sarà conclusa dalla lettura dei bandi di sfida da parte dei priori delle quattro Porte.

PESARO CITTA’ OSPITE DEI GIOCHI – Sarà Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, la città ospite d’onore della 44esima edizione dei Giochi de le Porte, presente domani con il sindaco Matteo Ricci. Diverse le delegazioni che saranno presenti a Gualdo Tadino, tra cui quella della Tunisia, in particolare delle città di El Hachachna e Sejnane della Regione di Bizerte, con cui è in atto una cooperazione da diverso tempo.