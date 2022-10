Sabato intenso dei Giochi: nel pomeriggio esibizione dei tamburini, in serata gli sbandieratori

Si inseriscono nel sabato dei Giochi de le Porte due importanti appuntamenti che ieri sera, causa maltempo, non sono potuti andare in scena.

Si tratta delle esibizioni dei tamburini di Porta San Facondino, San Martino e San Benedetto e del Gruppo Sbandieratori Città di Gualdo Tadino.

I tamburini delle tre Porte che ieri sera non hanno potuto proporre la propria esibizione, saranno in piazza Martiri a partire dalle 18,30, al termine della sfida interna della Compagnia Balestrieri Waldum che deciderà chi avrà l’onore di prendere in consegna il Palio 2022.

In serata, alle ore 21, verrà proposto lo spettacolo del Gruppo Sbandieratori Città di Gualdo Tadino. Questo farà slittare di mezz’ora l’inizio del corteo storico che prenderà il via alle 21,30. Alle 23,30 la lettura dei bandi da parte dei Priori delle quattro Porte per il lancio della sfida.