Giochi de le Porte, numerose le delegazioni dall’Italia e dall’estero a Gualdo Tadino

I Giochi de le Porte sono anche occasione per ricevere a Gualdo Tadino, da parte dell’amministrazione comunale, numerose delegazioni provenienti dall’Italia e dall’estero.

Erano otto quelle arrivate in città per l’edizione 2022: quella della città gemellata di Audun-le-Tiche, dalla Francia, delle città con cui è stato stipulato un patto di amicizia quali Krosno (Polonia), Penne, Hachachna e Sejnane dalla Tunisia, centri ricchi di tradizione e cultura secolare patrimonio dell’Unesco, oltre a quella di Pesaro, città ospite e capitale italiana della cultura 2024 presente con il sindaco Matteo Ricci. Insieme alle delegazioni delle città, anche rappresentanti del sindacato UGTT di Bizerte (Tunisia), di Cuba legati al progetto Hub Particular e dei Corpi Sanitari Intenazionali. Tutte sono state ricevute sabato scorso in municipio dall’amministrazione comunale.

E’ questa un’importante occasione per rinsaldare i rapporti con Gualdo Tadino e per gettare le basi per costruire alleanze e collaborazioni anche tra le realtà rappresentate dalle delegazioni.

Particolarmente nutrita la delegazione tunisina, coordinata sul posto da Hedi Khirat, responsabile sia della Camera del Lavoro di Gualdo Tadino che a livello regionale dell’immigrazione Cgil Umbria, che sabato pomeriggio è stata anche ricevuta presso la locale sede della Camera del Lavoro. La città di Sejnane era presente con il sindaco Mohamed ali Maalaoui e il vicesindaco Imed Traidi; Hachachna con la sindaca Thoiraya Saidani; il sindacato UGTT con il vice segratario regionale di Bizerte Kamel Maalaoui e il vice segretario Fatma Taamalli.

Al ricevimento hanno partecipato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e i segretari confederali e delle categorie di Perugia e dell’Umbria: Barbara Mischianti, segreteria CGIL Umbria, Maria Rita Paggio, segretaria regionale SPI CGIL Umbria, Manlio Mariotti, presidente Auser regionale, Fabrizio Fratini, segretario CGIL Alta Umbria, Marco Bizzarri, segretario Fiom di Perugia, e Euro Angeli, segretario Filctem.





















.