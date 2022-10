Domenica 9 ottobre archeo-passeggiata “Tra le mura di Gualdo”

I Gruppi Archeologici d’Italia, associazione nazionale per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali, organizzano nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, 7, 8 e 9 ottobre 2022, la diciannovesima edizione delle Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata. E’ una manifestazione importante più volte premiata con medaglia di bronzo dal Presidente della Repubblica.

Domenica 9 ottobre, con partenza alle ore 9,30 dalla Rocca Flea di Gualdo Tadino, avrà luogo la seconda edizione dell’Archeo Passeggiata promossa dal Gruppo Archeologico Appenino Umbro-Marchigiano sezione di Gualdo Tadino. Quest’anno il tema scelto è “Le mura di Gualdo”.

“Con questo evento offriamo l’opportunità di conoscere, con spunti e formulazioni d’ipotesi come poteva essere in origine l’antica cinta muraria di Gualdo prima che il tempo e le modifiche strutturali ne stravolgessero ampi tratti di queste. Massimiliano Barberini in questa visita ci guida, passo dopo passo, alla conoscenza dell’originale andamento delle antiche mura, torri e porte di una Gualdo medioevale molto antica. Un viaggio fatto tra i ruderi che ancora oggi parlano di un passato mai sopito del tutto…”, evidenziano gli organizzatori

Nel 1237 su col Sant’Angelo viene edificata Gualdo, ma solo nel 1242, volute da Federico II, vengono costruite le mura difensive della città. Oltre a ciò, le poche notizie conosciute, nessuna di queste sembrano dare risposte esaustive soprattutto per quanto riguarda i tratti delle mura ad oggi scomparse. Una lacuna storica, in parte colmata dal lavoro di ricerca svolto da Massimiliano Barberini, che innamorato della sua Gualdo, con competenza, spingendosi oltre alle solite notizie dei testi d’archivio, conducendo un’indagine anche “sul campo”, vero aspetto innovativo della ricerca. Barberini con questo lavoro offre l’opportunità di conoscere, con spunti e formulazioni d’ipotesi, come poteva essere in origine l’antica cinta muraria di Gualdo prima che il tempo e le modifiche strutturali ne stravolgessero ampi tratti di queste.

Un lavoro questo che si basa su analisi effettive supportate da materiali fotografici d’archivio e piante storiche, immagini dipinte o disegnate della città, testimonianze orali, in un insieme che dà vita ad una Gualdo con la sua Rocca e le sue mura disegnandole come erano e non lo sono più…

L’evento è gratuito. La lunghezza del tracciato è 2 km. e 250 metri. Si consiglia abbigliamento sportivo in quanto sono tutte strade asfaltate o pavimentate. Il tempo di percorrenza, con sosta esplicativa e pausa snack offerta dal Comitato Soci Coop di Gualdo Tadino, è stimato in 1h 30min.

Per informazioni si può contattare Sebastien Mattioli: 340 8278949