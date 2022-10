Luca Colaiacovo confermato alla guida della Sezione Eugubino-Gualdese di Confindustria

Luca Colaiacovo, delegato di Edilcemento, consigliere di Colacem e presidente di Santa Monica Spa (Misano World Circuit), è stato confermato alla guida della Sezione Territoriale Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024.

Lo ha deciso l’assemblea dei soci della Sezione che si è riunita al Park Hotel Ai Cappuccini, a Gubbio, per il rinnovo delle cariche associative. Insieme al presidente è stato confermato il vicepresidente Tommaso Costantini (Icom) e rinnovato il Consiglio Direttivo.

Sviluppo e crescita del territorio restano obiettivi-chiave per il presidente Colaiacovo, che nel ringraziare l’assemblea per la sua conferma ha ripercorso l’attività svolta dalla Sezione nell’ultimo biennio e condiviso i progetti futuri.

“Abbiamo attraversato anni complicati – ha sottolineato Luca Colaiacovo – dapprima caratterizzati dall’emergenza Covid e adesso ulteriormente aggravati dalla preoccupante situazione energetica. Ci aspettano sfide difficili, ma sono certo che restando uniti e facendo squadra riusciremo a superare questo momento così complesso. Il nostro territorio ha aziende di grande valore, che si distinguono per capacità e innovazione, e altre nuove imprese si stanno avvicinando alla nostra Sezione: continueremo ad incontrarle e ad ascoltarne le esigenze, cercando di rispondere ai loro bisogni e procedendo in sinergia con le istituzioni”.

Centrali anche nel prossimo mandato saranno i temi legati a sviluppo delle infrastrutture, digitalizzazione e formazione. “In questi anni – ha evidenziato Colaiacovo – abbiamo lavorato, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, per stimolare il rilancio economico del territorio, favorire il miglioramento della viabilità e il potenziamento delle infrastrutture digitali. Continueremo inoltre ad impegnarci per la formazione dei giovani, insieme a ITS Umbria e agli istituti scolastici del territorio, per aiutare gli studenti a cogliere le opportunità lavorative in un mondo in continua evoluzione”.

Alla parte pubblica dell’assemblea sono intervenuti l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, la User Experience Designer premiata da Forbes Italia, Gloria Chiocci e il deputato al Parlamento Emanuele Prisco, per un partecipato confronto sulle politiche di sviluppo, investimento digitale e rilancio del territorio, moderato dal direttore di Umbria Tv Giacomo Marinelli Andreoli.

I saluti istituzionali sono stati portati dal sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati.

L’assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Eugubino-Gualdese, che sarà formato da: Paola Colaiacovo, Colabeton; Fabrizio Darena, Ti Style It; Egisto Edera, New F.O.N.T.; Gianflavio Filippetti, Cereria Artigiana Umbra; Giuseppe Giusto, Althea Italia; Andrea Guerrieri, La.Fer.Al.; Maurizio Lucidi, Sirih; Fabio Mearini, Colmef; Massimo Menichetti, Rocchetta; Matteo Minelli, Ecosuntek e Flea; Gabriele Notari, S.I.A.MI.; Federico Pagliari, Cimarredi; Silvio Pascolini, Icom; Stefano Pierotti, Pierotti Laundry Network Group; Stefano Pisoni, TR Vic; Bernardetta Radicchi, R.B. Recuperi 2000; Carlo Rondelli, Icat; Cristiana Saldi, Romeoauto; Annalisa Satiri, Satiri Auto; Fabio Viventi, Vi20 e Moira Viventi, Ge.S.Eco.