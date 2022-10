Più di mille positivi in un giorno. Gammaitoni: “Fase di crescita esponenziale dell’epidemia”

Da diversi giorni in Umbria, come in Italia, continuano a crescere i positivi al Covid-19 e di conseguenza aumentano sia gli isolamenti che i ricoveri in ospedale, anche in terapia intensiva.

Nelle ultime 24 ore sono stati più di mille i nuovi casi, precisamente 1.078, con un tasso di positività superiore al 25%. 733 guariti e un decesso. Gli attualmente positivi sono saliti a 6.648, 344 in più in un giorno. Anche in ospedale inizia a ripercuotersi questa crescita. Oggi sono 148 i positivi ricoverati nei nosocomi regionali, ben 12 in più nelle ultime 24 ore. Di questi, 7 (4 in più rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva.

Per il fisico gualdese dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni, si tratta della quarta ondata dell’epidemia del 2022.

“La curva dei contagi sta evolvendo come avevamo previsto e ci troviamo in questi giorni nella fase di crescita esponenziale – scrive Gammaitoni sul suo profilo Facebook – Se le previsioni verranno rispettate (a meno di fatti nuovi sempre in principio possibili come l’emergere di altre varianti) ci attendiamo un massimo della curva verso la fine del mese di ottobre (curva tratteggiata verde) e una successiva decrescita con coda epidemica che ci porterebbe ad un Natale di bassi contagi e maggiore serenità. Per adesso prudenza: mascherina in luoghi chiusi e affollati. Vaccino con 4a dose, soprattutto per le persone fragili. P.S. Per favore: non credete a chi dice che “tanto vale ammalarsi chè così uno si immunizza naturalmente”. E’ una sciocchezza: ammalarsi non è mai (mai!) una buona idea. Vacciniamoci piuttosto!”