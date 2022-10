Con “Incendi” della compagnia “Al Castello” si apre al Talia la Rassegna di Teatro Amatoriale

Con “Incendi” di Wajdi Mouawad per la regia di Claudio Pesaresi inizia venerdì 7 ottobre alle ore 21 al Teatro Talia di Gualdo Tadino la Rassegna di Teatro Amatoriale promossa dall’associazione Note di Teatro con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e dell’Unione Italiana Libero Teatro.

Lo spettacolo sarà potato in scena dalla Compagnia Teatrale “Al Castello”.

Un testamento, tre lettere, un quaderno rosso, una giacca di tela con il numero 72, un naso da clown: oggetti, oggetti che raccontano la vita di una donna, deceduta nel 2000, e che serviranno ai suoi due figli gemelli per ricostruire il suo passato burrascoso e scoprire quello che, in vita, non ha mai voluto rivelare: “Ci sono verità che non possono essere rivelate che a condizione di essere scoperte” Queste le sue parole. È attraverso questi oggetti che si snoda la storia di Nawal Marwan, che nello spazio temporale di mezzo secolo, scandiscono i tempi di un’esistenza densa di avvenimenti ricostruita dai suoi figli Jeanne e Simon con un’indagine serrata e mostrata attraverso frequenti flashback.



Info e Prevendite:

Note di Teatro 3476431651

Il Grottino 3333448014