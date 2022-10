Mobilitazione per la pace: l’annuncio del presidente di Ali Umbria, Presciutti

“’Putin fermi la guerra. Zelensky sia aperto a serie proposte di pace’: le parole di Papa Francesco ci uniscono“.

Così il presidente di Ali Umbria e sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti il quale annuncia che pure Ali Umbria si mobiliterà per la pace “accogliendo l’appello del presidente nazionale Ali e sindaco di Pesaro, Matteo Ricci“.

“Animeremo manifestazioni anche in Umbria ed aderiremo a quelle che si faranno per la pace ed il “cessate il fuoco”. I Comuni Umbri aderenti ad Ali Umbria saranno in prima linea per la pace” prosegue Presciutti, che aggiunge: “Una mobilitazione necessaria anche per trovare soluzioni nel breve periodo in grado di fermare l’escalation speculativa che sta comportando l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia e delle materie prime. Se non si arriverà in tempi rapidissimi ad una tregua e all’apertura di un tavolo negoziale vero, il rischio concreto, oltre a ad ulteriori ed inaccettabili sacrifici di vite umane, sarà quello dell’esplosione di tensioni sociali che potrebbero diventare di difficile gestione. Del resto al grido di dolore di famiglie ed imprese, si aggiunge ormai da diverso tempo quello degli Enti Locali, ormai alle prese con una vera e propria emergenza ed impossibilitati ad agire spesso, anche nel quotidiano, a causa degli aumenti vertiginosi dei costi energetici e delle materie prime”.