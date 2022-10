Al via il corso per diventare volontari della Croce Rossa

Torna un appuntamento importante per una delle più rilevanti associazioni di volontariato di Gualdo Tadino, la Croce Rossa. Si terrà infatti a partire da giovedì 20 ottobre il corso per diventare volontario del Comitato Gualdo Tadino e Nocera Umbra della Croce Rossa.

Il corso è rivolto ai territori di Gualdo Tadino e Nocera Umbra si svolgerà in diverse lezioni, alcune con modalità di presenza nella sede di Gualdo Tadino e altre on line attraverso la piattaforma Google Meet Per info 075/912179.

L’età minima per partecipare è 14 anni e il corso riguarderà attività di trasporto sociale, attività inclusive con ragazzi disabili, pacchi alimentari e vestiario per le persone indigenti, attività di protezione civile, trasporto sanitario e assistenza alle manifestazioni con ambulanza.

Al termine verrà rilasciato un attestato della Croce Rossa riconosciuto a livello internazionale.

La Croce Rossa opera a Gualdo Tadino e Nocera Umbra dal 1994. Ha formato oltre centinaia di volontari sui temi del primo soccorso e dell’educazione sanitaria e ogni anno garantisce decine di servizi in molteplici attività su entrambi i territori comunali e non solo. Dal 2013 è attivo il Gruppo Abili Speciali che il Comitato sta portando avanti con entusiasmo e dedizione con ragazzi e ragazze diversamente abili, per l’appunto “speciali”.