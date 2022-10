Lavori nel centro storico di Gualdo Tadino, Corso Italia e via Calai si rifanno il look

Il centro storico di Gualdo Tadino nei prossimi mesi sarà interessato da diversi lavori e interventi di manutenzione straordinaria.

Lo hanno annunciato il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Pasquarelli nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la Sala Consiliare del Municipio.

Il Comune di Gualdo Tadino ha ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento complessivo di 275mila euro, con il quale verranno completati gli interventi su sede stradale e marciapiedi in Corso Italia e via Calai.

I lavori, che prenderanno il via il 24 ottobre, dovrebbero concludersi, salvo intoppi meteorologici o burocratici, entro la Pasqua 2023 con una pausa nei mesi di dicembre e gennaio.

“Nell’ultimo periodo – ha detto il sindaco Presciutti – come amministrazione comunale abbiamo ottenuto per Gualdo Tadino importanti finanziamenti dal PNRR e non solo, che ci consentiranno di realizzare importanti interventi per il miglioramento della nostra città.”

Quattro gli stralci previsti:

1- Rifacimento dei marciapiedi in via Calai, senza limitazioni al traffico

2- Interventi di rifacimento del marciapiede e della sede stradale nel tratto finale di Corso Italia (dall’altezza della fontana Cardinal del Monte all’inizio di via Storelli), con traffico deviato per piazza Garibaldi.

3- Sistemazione dei marciapiedi nel tratto iniziale di Corso Italia fino a piazza Martiri, che non sarà interessata dai lavori, senza limitazioni al traffico.

4- Rimozione dell’asfalto e rifacimento della pavimentazione nel tratto iniziale di Corso Italia fino a piazza Martiri, con chiusura al traffico nel periodo dei lavori.

L’assessore Pasquarelli ha evidenziato che, con delle probabili economie che risulteranno da questi lavori, verranno effettuati interventi di asfaltatura in via Storelli e via V Luglio. Intanto sono stati consegnati i lavori che interesseranno via XXIV Maggio che prevedono riasfaltatura e rifacimento dei marciapiedi.

Sindaco e vicesindaco hanno comunicato che stanno per essere ultimati i lavori di urbanizzazione nella Zona Industriale Sud, con l’asfaltatura che inizierà il 24 ottobre, mentre è già partito il cantiere del Centro Promozionale della Ceramica e procedono spediti gli interventi del progetto “Le Vie dell’Acqua”, giunti al quarto stralcio. Entro inizio novembre, infine, dovrebbero essere ultimati i lavori nella zona della Stazione. Parallelamente si sta predisponendo la nuova area riservata agli spettacoli itineranti in fondo a via Biancospino.

“Come amministrazione comunale – ha detto Pasquarelli – stiamo quindi raggiungendo, riguardo alla manutenzione e ai lavori pubblici, gli obiettivi che ci eravamo posti e che erano contenuti nel nostro programma elettorale.”

“Questi interventi ci consegneranno un centro storico migliore e più attrattivo – ha evidenziato il sindaco Presciutti – ma al riguardo, nonostante la crisi economica che sta colpendo tutta Italia, nel centro storico di Gualdo Tadino a breve apriranno nuove attività economiche e questo è senza dubbio un bel segnale di ripresa. Confrontandoci poi spesso con le associazioni di categoria, rispetto al nuovo piano parcheggi del centro, i numeri ed i dati che abbiamo raccolto sono molto positivi e prossimamente li presenteremo in una apposita conferenza stampa.”

In chiusura il sindaco Presciutti ha ricordato che la prossima settimana partiranno anche i lavori di consolidamento del costone roccioso nella zona Rocchetta, la cui durata prevista è di sei mesi, mentre con i fondi della ricostruzione post sisma destinata ai comuni fuori dal cratere, è stato assegnato un finanziamento di 2.900.000 euro per il recupero del vecchio Istituto Professionale per il Commercio, in via Don Bosco.

Sempre nella zona Rocchetta, è atteso anche l’inizio dei lavori per la demolizione dei capannoni di proprietà dell’azienda.

Fermi invece i lavori della scuola elementare Domenico Tittarelli: l’aumento dei costi ha portato alla rescissione del contratto con l’impresa che si era aggiudicata l’appalto. Prevista al riguardo una nuova procedura pubblica per la riassegnazione.