Oggi UniGualdo inaugura il nuovo anno accademico dell’Università degli Adulti

L’UniGualdo, l’Università degli Adulti di Gualdo Tadino, inaugura oggi, venerdì 14 ottobre, alle ore 16 il nuovo anno accademico dell’associazione nei locali della Mediateca del Museo dell’Emigrazione, in piazza Soprammuro.

Nell’occasione il professor Paolo Verdarelli illustrerà il suo libro “Storie d’acqua. La bella natura nella palude di Colfiorito”. Colfiorito ha il più piccolo parco naturalistico dell’Umbria.

Il libro verrà presentato in forma non convenzionale con una rappresentazione multimediale in cui si integrano i linguaggi della scrittura, dell’immagine e della musica.

L’UniGualdo nei giorni scorsi ha celebrato il proprio ventennale e per l’anno accademico 2022/23 sono previsti corsi di storia dell’arte, storia del cinema, letteratura, filosofia, sociologia, psicologia, educazione alla salute, conoscere le erbe spontanee mangerecce, galateo della tavola di Natale, laboratorio teatrale, dal pastello all’acquarello, modellato scultoreo, sbalzo su rame, cucito creativo, yoga, invito all’opera e invito a teatro.