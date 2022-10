Consegnate le borse di studio al “Sigismondi” di Nocera Umbra

Durante la mattina del 12 ottobre, nell’aula magna “Buriani” dell’Istituto Sigismondi di Nocera Umbra, si è svolta la cerimonia di premiazione dei ragazzi vincitori delle borse di studio, offerte da Vincenzo Laloni, noto imprenditore locale che, da qualche tempo, ha implementato la sua attività imprenditoriale con la start-up “La cioccolateria Laloni”, un’eccellenza nel mondo agroalimentare per la produzione di un gustoso e raffinato cioccolato di qualità.

Alla cerimonia, durante la quale hanno assistito anche i ragazzi tedeschi ospiti dell’Omnicomprensivo, che partecipano al progetto di interscambio culturale Erasmus+, il dirigente scolastico, Leano Garofoletti, ha consegnato le borse di studio ai tre vincitori: Alessandra Nardi, frequentante il quarto anno di liceo, Francesco Signorelli del quinto anno e all’ex studentessa Angelica Fischi, neodiplomata a pieni voti lo scorso giugno.

I ragazzi si sono aggiudicati il premio in denaro in base ai risultati ottenuti agli esami universitari, previsti dal progetto pilota che vede il Liceo delle Scienze Umane di Nocera Umbra collaborare con l’Università per Stranieri di Perugia e offrire ai ragazzi la possibilità di accumulare crediti formativi, utili per il percorso universitario. Si tratta degli esami per il corso di lingua giapponese, tenuto dal professor Takeshi Tojo e per il corso di Psicologia dei processi cognitivi del professor Aldo Stella.

Le borse di studio verranno nuovamente riproposte il prossimo anno scolastico dalla “Cioccolateria Laloni”, che intende premiare gli allievi più meritevoli affinché possano vedersi riconosciuto il loro impegno e sentirsi quindi motivati a incentivare istruzione e formazione.

.

“Il merito è un valore e va sempre riconosciuto e mi complimento con gli studenti meritevoli che hanno raggiunto risultati importanti a scuola. L’augurio che rivolgo a loro è di proseguire con profitto gli studi e di vivere una vita piena, mettendo a frutto quanto appreso nel percorso formativo. Colgo l’occasione per ringraziare Vincenzo Laloni per il supporto che da anni offre al nostro Istituto. Iniziative come queste non possono che testimoniare lo stretto legame che lega la nostra scuola al territorio locale. Una scuola pienamente integrata e consapevole del tessuto socio-economico che la circonda non può che far crescere ragazzi consapevoli del proprio futuro” ha detto il dirigente scolastico Garofoletti.

“In questo periodo di crisi economica e sociale, il miglior investimento per il futuro è puntare sui nostri giovani, sostenendo le potenzialità di chi s’impegna e cerca di dare il massimo, investendo sulle proprie capacità. Un domani questi ragazzi saranno i protagonisti del mondo del lavoro, contribuendo alla crescita economica, sociale e culturale del nostro paese ed anche per questo vanno premiati, per offrire un ulteriore stimolo a proseguire su questa strada”, ha concluso Vincenzo Laloni.