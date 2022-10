Presso la sede del Pd gualdese al via un progetto relativo ai disturbi dell’apprendimento

Parte a Gualdo Tadino il progetto, aperto a tutti, dell’associazione “Dis e dintorni”, da anni impegnata nella sensibilizzazione e nella messa a punto di strategie di aiuto e supporto nei confronti del disagio sociale relativo ai problemi specifici dell’apprendimento.

L’associazione, punto di riferimento per la Zona Sociale 7 in materia di sostegno all’apprendimento e alla continuità didattica per bambini e ragazzi DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività), avrà la possibilità di svolgere il suo lavoro presso la sede del circolo del Partito Democratico di Gualdo Tadino, in Piazza Martiri della Libertà.

“L’idea della collaborazione – spiega la segreteria del Pd gualdese – è stata fortemente voluta da noi e rispecchia la volontà del circolo di aprirsi in maniera trasversale sul nostro territorio, contribuendo ad ampliare un tessuto sociale e culturale, ma soprattutto proponendo azioni concrete per la comunità gualdese.”

Il progetto, nello specifico, si svilupperà attraverso la realizzazione di laboratori didattici, incontri ed eventi aperti a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di fornire ai soggetti interessati, famiglie e operatori del mondo scolastico e sociale, gli strumenti necessari per permettere a ragazzi e bambini il raggiungimento della completa autonomia negli studi.

L’iniziativa avrà come focus quello di prevenire le possibili forme di emarginazione ed esclusione presenti nei processi di formazione, nonché porsi come sostegno alla genitorialità.

Il primo incontro, che si terrà nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre, sarà l’occasione per avviare e consolidare, anche nella nostra città, le buone pratiche di ascolto e di presa in carico delle forme di difficoltà e di disagio sociale, relative al percorso di crescita e sviluppo infantile e adolescenziale.

Questo il calendario di apertura dello sportello di ascolto, con orario dalle 15,30 alle 17:

19 Ottobre 2022

9-23 Novembre 2022

5-21 Dicembre 2022

11-25 Gennaio 2023

8-22 Febbraio 2023

8-22 Marzo 2023

5-19 Aprile 2023

3-17 Maggio 2023