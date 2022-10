Bollette acqua, nel 2022 aumenti di 15 euro

“Gli incrementi che sosterranno gli utenti saranno limitati e nell’ordine di 15 euro annui per il 2022 per quanto riguarda Umbra Acque e di 11 euro annui per SII S.c.p.a.”

Lo comunica Auri, l’Autorità umbra per i rifiuti e l’idrico, che nell’ultima seduta del consiglio direttivo ha deliberato la proposta di aggiornamento tariffario idrico per gli anni 2022 e 2023 di due dei tre gestori idrici umbri: Umbra Acque e SII.

“In altre parole – scrive l’Auri – la bolletta di una famiglia servita da Umbra Acque passerà da 289 nel 2021 a 304 euro per l’intero anno 2022 mentre per SII S.c.p.a. passerà da 278 a 289 euro.”

Le decisioni assunte sono il risultato di una lunga sessione di lavori, tra AURI ed i gestori in questione, che ha preso le mosse dalle obiettive difficoltà di mercato e dalle contingenze degli ingenti aumenti che stanno interessando tutte le forniture nel nostro Paese. In tal senso, evidenzia l’Auri – erano molte le preoccupazioni per gli esiti della approvazione delle nuove tariffe.

“Il risultato, invece, è stato di grande soddisfazione, permettendo una manovra tariffaria che inciderà in maniera davvero impercettibile sulle tasche dei cittadini. La crescita delle tariffe di Umbra Acque sarà per il 2022 del 5,30% e per il 2023 del 7,10% mentre per SII S.c.p.a. sarà rispettivamente del 3,96% e 6,20%.”

“Tutto ciò – prosegue la nota – in un contesto economico difficilissimo, in cui le aziende impegnate nell’erogazione del servizio idrico si sono trovate a sostenere incrementi dei costi energetici altissimi, praticamente triplicati.“

AURI Umbria sottolinea di aver “impegnato ogni sforzo nel contenere gli aumenti ben al di sotto del livello dell’inflazione corrente operando al fine di tutelare le famiglie, le imprese ma anche la solidità dei gestori dell’idrico che svolgono un servizio di importanza fondamentale teso a garantire alti standard di qualità e continuità negli investimenti sul territorio.”