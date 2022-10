Teatro per bambini, da domenica una rassegna al “Don Bosco” di Gualdo Tadino

Sta per prendere il via al teatro Don Bosco di Gualdo Tadino una minirassegna di quattro spettacoli teatrali dedicati ai bambini.

L’iniziativa comincerà domenica 23 ottobre alle ore 16,30 con lo spettacolo di animazione e burattini “Somari”, presentato dalla Compagnia Fontemaggiore di Perugia.

La rassegna, promossa dall’associazione Educare alla Vita Buona con la collaborazione di Arte & Dintorni, del Rotary Club e del Lions Club di Gualdo Tadino, è stata presentata ufficialmente presso la sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino.

Questa proposta, come ha spiegato Umberto Balloni, presidente di Educare alla Vita Buona, è un proseguimento di quanto era contenuto nel Progetto Rete!, conclusosi recentemente, che prevedeva al suo interno anche spettacoli di teatro per bambini.

“Riproponiamo questa rassegna perché vogliamo riavvicinare i più piccoli ha teatro – ha detto Balloni – Gli spettacoli saranno quattro, di cui tre a cura della Compagna Fontemaggiore e uno di Arte & Dintorni.”

Marcella Viventi, vicepresidente di Educare alla Vita Buona, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con altre associazioni: “La coprogettazione e cooperazione è fondamentale – ha evidenziato – Proseguendo quanto era alla base del Progetto Rete!, insieme a Rotary e Lions ci proponiamo di contrastare la povertà educativa che riguarda tutte le classi sociali. Da questa conseguono la dispersione scolastica e problemi sociali e di relazione delle nuove generazioni. Il teatro sotto questo punto di vista è fortemente educativo perché stimola la fantasia e per questo abbiamo deciso di dedicare la domenica ai bambini e alle famiglie, non solo con il teatro ma anche con la proiezione di film e con l’intrattenimento. Dopo i quattro spettacoli teatrali faremo un bilancio per eventualmente rilanciare la proposta.”

Sissi Palmieri, presidente del Lions Club di Gualdo Tadino, e Giamila Riani, presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino, hanno evidenziato la validità del progetto che dà spazio alle famiglie e all’arricchimento culturale dei bambini.

Alla presentazione era presente anche il sindaco, Massimiliano Presciutti, che ha affermato come questa rassegna sia in perfetta continuità con il Progetto Rete! e Well Tree, di cui faceva parte anche il Comune di Gualdo Tadino, e con l’organizzazione dei centri estivi. “Da due anni – ha detto – siamo impegnati come amministrazione comunale per ottenere per il nostro Comune il riconoscimento di Città amica dei bambini, iniziativa dell’Unicef. Questa iniziativa rientra perfettamente in questo ambito poichè il teatro è luogo di condivisione e di crescita.”

Questi gli spettacoli in programma:

23 ottobre: Somari

27 ottobre: Il bambino e la formica

17 dicembre: C’era una volta il Natale (a cura di Arte & Dintorni)

8 gennaio: Sogno

Biglietto di ingresso: 3 euro per i bambini, 5 euro per gli adulti. Inizio degli spettacoli ore 16,30.