Il “Sigismondi” di Nocera ha festeggiato con un video gli Erasmus Days 2022

Venerdì scorso, in occasione degli Erasmus Days 2022 che si sono tenuti in tutta Europa, una rappresentanza di ragazzi del Liceo delle Scienze Umane e dell’Istituto Tecnico Industriale di Nocera Umbra hanno partecipato all’evento di promozione del programma Erasmus+ presso la Sala dei Notari di Perugia.

Gli Erasmus Days nascono come iniziativa europea con lo scopo di incrementare la diffusione del programma stesso, affinché sempre più giovani possano usufruire di questa opportunità di formazione internazionale e di crescita nella cittadinanza europea.

La manifestazione è stata organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale insieme con il gruppo regionale degli Ambasciatori Erasmus+ Scuola, che hanno invitato le istituzioni scolastiche della regione a partecipare all’evento, realizzando un breve video in cui gli studenti hanno sintetizzato la propria esperienza in Erasmus+ rispondendo (non solo in italiano, ma anche in una lingua straniera) alla domanda: “Erasmus per me è …”.

Gli studenti dell’Istituto Superiore Sigismondi hanno presentato video, da loro realizzato, in cui in 60 secondi raccontano in diverse lingue la loro esperienza o ciò che sperano di vivere nell’immediato futuro, abbracciando completamente la filosofia dell’Erasmus, ossia viaggiare, libertà, scambio di idee e nuove prospettive.

Il video amatoriale ha ricevuto apprezzamenti positivi dai presenti e reso orgogliosi i ragazzi, professori e tutto l’Omnicomprensivo.

“Partecipare ai Programmi Erasmus è un’esperienza formidabile di vita. Permette ai nostri studenti, sempre più numerosi e motivati, a diventare più indipendenti. Dovendo vivere da soli, per un periodo di tempo, in un Paese straniero, si è costretti ad imparare a superare gli ostacoli da soli. Molto importante è che quest’esperienza permette a ragazzi e docenti di confrontarsi con contesti culturali e sociali diversi, studiare un’altra lingua, perfezionandola o imparando a padroneggiarla, acquisire metodi di lavoro diversi a quelli tipici del nostro Paese, formarsi professionalmente e crescere a livello personale”, ha detto il dirigente scolastico Leano Garofoletti.