13mila soste sulle strisce blu, primo bilancio del Comune a due mesi dal nuovo piano parcheggi

Tredicimila soste in 55 giorni in centro storico. Questi i risultati presentati dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino e dal comandante della Polizia Locale, che hanno fatto un primo bilancio del piano parcheggi introdotto in estate.

Numeri, incassi e considerazioni varie sull’argomento sono state fatte dal sindaco Massimiliano Presciutti, dall’assessore ai trasporti Stefano Franceschini e dal Comandante della Polizia Locale, Gianluca Bertoldi.

198 i permessi di sosta a residenti e assimilati (domiciliati, proprietari di immobili, ecc.) rilasciati, cui si aggiungono 60 permessi per il parcheggio di Santa Margherita e 11 permessi rosa (per le donne incinta) concessi, per i quali stanno arrivando in Comune ulteriori richieste.

Le presenze dei veicoli, verificate attraverso i parcometri nei primi 55 giorni di attuazione (dal 24 agosto al 17 ottobre) sono state 8.308 in Piazza Mazzini – Via Bersaglieri e 2.620 in Piazza Marconi.

In Piazza Garibaldi, con i dati che partono dal 7 settembre giorno di installazione dei parcometri, la soste sono state 935 e 785 in Piazza XX Settembre. In una settimana (dal 10 al 17 ottobre) in Piazza Martiri della Libertà i veicoli in sosta sono stati 276.

A questi numeri vanno aggiunti gli 11 abbonamenti annuali e i 5 mensili sin qui stipulati e soprattutto i quasi 400 parcheggi regolati da disco orario e liberi.

Gli incassi ad oggi superano i 15mila euro (9.395 dai parcometri e 6mila dagli abbonamenti). “Il noleggio dei macchinari è di 14mila euro l’anno e in due mesi, nonostante il costo molto basso dei parcheggi (da 50 centesimi a 1 euro l’ora, con i primi 20 minuti gratuiti con tariffa minima di 10 centesimi, ndr) in due mesi abbiamo già ampiamente coperto le spese, Ricordo inoltre che tutto questo tipo di introiti deve essere reinvestito nell’ambito del miglioramento della sicurezza stradale“, ha evidenziato il comandante Bertoldi.

Lo stesso responsabile della Polizia Locale ha sottolineato i comportamenti sostanzialmente corretti degli automobilisti: “Con soddisfazione abbiamo registrato una risposta positiva dai cittadini, elevando pochissime sanzioni in più rispetto al passato. Dopo un avvio soft nel quale abbiamo dato informazioni, il cambiamento è stato recepito molto bene.”

“L’obiettivo ovviamente non è fare cassa – ha sottolineato il sindaco Presciutti – ma creare il più ampio ricambio di veicoli in centro e i numeri sotto questo profilo sono molto confortanti. Questo ha portato dei benefici alle attività economiche del centro storico che hanno avuto un maggiore afflusso di clienti.”

“Partendo da questi dati possiamo capire cosa si può migliorare nel piano parcheggi anche grazie al continuo confronto che abbiamo con la cittadinanza, con i residenti e con le attività commerciali – ha proseguito Presciutti – Il centro è una risorsa importante della città e ci sono persone che continuano a scommetterci tanto che a breve vi apriranno tre nuove attività. E’ inoltre in programma il rifacimento delle strisce in piazza Beato Angelo con spazi riservati anche ai motocicli. Facendo seguito alle segnalazioni dei cittadini, stiamo inoltre provvedendo ad acquistare rilevatori di velocità da piazzare in punti pericolosi del territorio.”

“Il piano ad oggi è operativo al 95% – ha detto ancora il Comandante Bertoldi – L’introduzione della sosta a pagamento, che a Gualdo Tadino è di gran lunga più economica rispetto ad altre città, ha portato al risultato che ci aspettavamo poiché, differentemente dalla sosta con disco orario, responsabilizza di più l’automobilista”.

“Credo che la strada intrapresa sia quella giusta e i questi primi risultati ne sono la testimonianza”, ha concluso l’assessore ai trasporti Stefano Franceschini, che ha anticipato la prossima installazione di due totem elettronici per segnalare la Ztl agli ingressi del centro storico e lo sviluppo di un’App per agevolare il pagamento dei parcheggi.