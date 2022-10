Al teatro Ronconi di Gubbio un recital concerto, iniziativa di Carletto Fiorucci

Giovedì 27 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Comunale “Luca Ronconi” di Gubbio, si terrà un recital-concerto per certi versi originale, in quanto verranno lette da Carletto Fiorucci, insegnante in pensione del Liceo di Gualdo Tadino, alcune poesie di autori molto popolari, da Leopardi a Hikmet, da Neruda a Prevert e altri, intervallate da canzoni eseguite al piano dal musicista Lorenzo Cannelli, con la voce di Sara Marini e il violino di Maria Carlotta Orlando, eugubini da tempo conosciuti e apprezzati. Sarà presente, con un monologo e uno spezzone di una canzone, anche Marylìa Granata di Salerno.

Per l’occasione gli alunni del trienno delle scuole superiori di Gualdo Tadino e di Gubbio potranno godere del credito scolastico se saranno presenti all’evento, che è del tutto gratuito.

L’intento degli organizzatori è quello di portare alcuni poeti classico-moderni in una cornice teatrale, per cercare di comunicare, almeno in parte, attraverso l’interpretazione di alcune loro poesie, le sensazioni e le emozioni che il poeta ha voluto trasmettere, accompagnando il tutto con la musica. L’evento, presnetato da Enrico Brunetti, è patrocinato dal comune di Gubbio.