Con “Vuoti” torna la Rassegna di Teatro Amatoriale al Talia di Gualdo Tadino

Torna con un nuovo spettacolo al teatro Talia di Gualdo Tadino la Rassegna di Teatro Amatoriale a cura dell’associazione Note di Teatro, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, del Polo Museale, dell’Unione Italiana Libero Teatro e con media partner Radio Tadino.

Questa sera alle 21 andrà in scena la compagnia Micro Teatro Terra Marique con “Vuoti”, un lavoro di Claudio Massimo Paternò, che è anche regista, con Francesco Rinaldi e Italia Pigliautile.

I protagonisti, ispirati ai personaggi beckettiani di Vladimiro ed Estragone, sono due figure eccentriche, infantili e naif. I due sono in lotta con loro stessi e tra loro, in attesa di soddisfare le proprie necessità.

Al botteghino del Talia è possibile acquistare anche gli abbonamenti. Il biglietto per un singolo spettacolo è di 10 euro, mentre l’abbonamento per tre spettacoli è di 25 euro, quello per tutta la rassegna 40 euro.

Gli altri spettacoli sono previsti il 28 ottobre e l’11, 18 e 26 novembre.