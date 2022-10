Olimpiade Giochi Logici, Linguistici e Matematici: successi alla “Sbarretti” di Casebasse

Martedì 18 settembre si sono svolte le premiazioni degli alunni che hanno partecipato alla XXII edizione dei “Giochi Logici, Linguistici e Matematici”, promossi da Gioiamathesis, ente accreditato dal MIUR per la valorizzazione delle eccellenze.

L’Olimpiade è finalizzata all’apprendimento e all’insegnamento della matematica secondo esperienze volte alla costruzione di processi di pensiero ed unità di saperi.

Quindi non solo numeri, ma soprattutto comprensione di testi con quesiti posti in modo differente, non standardizzato, che obbligano l’alunno a pensare, a trovare più di una risposta valida, originale e personale, spesso molto diversa da quella del compagno di banco e da quella della stessa insegnante.

La difficile selezione consiste proprio nella soluzione di complessi test di matematica e di logica, a risposta aperta, dove è indispensabile la comprensione autonoma di un breve testo e l’analisi di immagini.

Gli alunni che si sono classificati tra le cinque classi del plesso di Casebasse dell’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra hanno partecipato alla finale nazionale, che si è tenuta a maggio dello scorso anno scolastico presso i locali della scuola, sono stati premiati con un attestato di merito ed una medaglia, nonché con lodi ed apprezzamenti positivi dalle insegnanti e dal dirigente scolastico, Leano Garofoletti, che ha commentato così l’adesione all’iniziativa: “Il risultato raggiunto dai nostri ragazzi è per l’Istituto un vanto di cui siamo molto fieri. La dura selezione che hanno sostenuto per arrivare fino alla finale dà ancora più valore alle nostre eccellenze che anche quest’anno si sono distinte per gli esiti positivi. Complimenti ai ragazzi ed alle insegnanti che hanno promosso e sostenuto questa lodevole iniziativa.”

Un plauso particolare è andato a Simone Galassi, alunno della classe V del plesso di Casebasse, che si è classificato primo assoluto.

Questi gli studenti che hanno superato la selezione finale, divisi per fasce di età:

Fascia di età: 5-6 anni:

Chiara Gasparri: Terza classificata, medaglia di bronzo

Chiara Ragni: Terza classificata, medaglia di bronzo

Nikita Smacchi: Terza classificata, medaglia di bronzo

Sofia Ruggeri: Quinta classificata

Fascia di età: 7-8 anni:

Bendetta Sulla: Seconda classificata, medaglia d’argento

Serena Bartolo: Terza classificata, medaglia di bronzo

Angelica Esposito: Quarta classificata

Azzurra Albini, Filippo Brozzi, Deborah Cucchiarini: Quinti classificati

Shafi Ramadani, Diana Ruggeri: Sesti classificati

Fascia di età: 9-10 anni:

Simone Galassi: Primo classificato, medaglia d’oro

Damiano Costanzi: Secondo classificato, medaglia d’argento

Aurora Bartolo, Doaa Fadili, Giorgia Signorelli: Terzi classificati

Carmen Nery Ayres: Quarta classificata

Riccardo Colella, Serena Contardo, Angelica Gueorguiev, Arianna Raponi, Yasmine Tahiri: Quinti classificati

Yossef El Jallad, Aurora Menichelli: Sesto classificato

Come è già accaduto negli anni passati, l’Omnicomprensivo di Nocera Umbra è stato accreditato tra le eccellenze delle scuole italiane.