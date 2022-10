Ruba borsello e valigia da un furgone, denunciato dai carabinieri di Valfabbrica

Una persona che aveva appena parcheggiato il proprio furgone nei pressi di una farmacia dell’assisano è stata derubata di un borsello, contenente documenti, denaro contante e carte di credito, e di una valigetta con all’interno documenti contabili della ditta di cui è titolare.

Grazie alle telecamere poste nei pressi del luogo del furto i carabinieri di Valfabbrica hanno individuato il presunto autore del furto: un uomo di mezz’età che era in sella a uno scooter.

I militari in poco tempo lo hanno rintracciato e l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, accompagnando i carabinieri sul luogo ove si era disfatto della refurtiva.

I carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno così recuperato sia il borsello, contenente documenti e carte di credito, che la borsa con la documentazione, anche se non c’era più traccia di denaro contante. L’uomo, un cittadino italiano residente nell’assisano già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Perugia per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Grande la soddisfazione dell’imprenditore che si è congratulato con i militari per la celerità con cui hanno risolto la vicenda, soprattutto per il ritrovamento della documentazione asportata.