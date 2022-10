Lunedì 31 ottobre chiusi gli uffici comunali a Gualdo Tadino

Lunedì 31 ottobre gli uffici comunali di Gualdo Tadino rimarranno chiusi, ad eccezione del Comando di Polizia Locale, delle farmacie comunali e dei servizi cimiteriali.

La chiusura, fanno sapere dal Comune di Gualdo Tadino “è rispondente al principio di economicità in quanto non arreca sostanziale danno ai servizi all’utenza, dal momento che lunedì 31 ottobre è giornata lavorativa ricompresa tra due giorni festivi/non lavorativi, e cioè domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre, in occasione dei quali si riduce l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici nonché la presenza del personale stesso. Inoltre la chiusura consente, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di contenere i consumi energetici, spese telefoniche e del personale.”

I dipendenti comunali, appartenenti agli uffici che resteranno chiusi, verrà sottratto automaticamente un giorno di ferie per il 31 ottobre.

Restano a disposizione degli utenti in modalità online diversi servizi con il portale “Digitadino”. Nel sito istituzionale del Comune di Gualdo Tadino (www.tadino.it) è attivo il portale ANPR che consente agli utenti di scaricare online gratuitamente diverse tipologie di certificati.

Gli uffici comunali riprenderanno la normale attività mercoledì 3 ottobre.