Gualdo Tadino, incontro tra il sindaco Presciutti e il questore Bellassai

Incontro questa mattina in sala consiliare tra il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e il questore di Perugia Giuseppe Bellassai, al quale hanno partecipato tutti i membri della giunta comunale.

Questo appuntamento si inquadra in una fitta agenda che si pone come obiettivo la conoscenza da parte del questore di ogni angolo della provincia al fine di ottimizzare al meglio ogni azione preventiva e repressiva di contrasto alla criminalità su un territorio particolarmente vasto e caratterizzato dalla presenza di numerose frazioni, e al contempo elevare il livello di sicurezza e vicinanza verso la cittadinanza.

L’incontro, fa sapere il Comune, “ha permesso di consolidare il rapporto di collaborazione tra l’ente e la Polizia di Stato, soprattutto alla luce delle strategie messe in campo dal Questore di Perugia in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, e di parlare anche di iniziative future finalizzate alla prevenzione di alcuni particolari fenomeni.”

L’attività è stata particolarmente apprezzata dall’amministrazione comunale che ha sottolineato come i rapporti con la questura di Perugia siano “ottimi”, anche in virtù della professionalità e dell’efficienza dimostrata nel corso degli anni dal personale della Polizia di Stato.

Al termine il sindaco Presciutti ha donato al questore Bellassai un libro sulle tradizioni e le caratteristiche della ceramica gualdese.

“Ringrazio il questore di Perugia Giuseppe Bellassai per la disponibilità e la cordialità dimostrata in occasione dalla visita di questa mattina – ha detto Presciutti – che è stata importante soprattutto per due aspetti: da una parte consolidare gli ambiti di collaborazione tra il Comune di Gualdo Tadino e la questura, e, dall’altra perché il questore ha dimostrato grande vicinanza ed attenzione verso la nostra comunità”.

“Con il sindaco Presciutti – ha osservato il questore – si è affrontato il tema della sicurezza e dell’importanza di questo argomento per le piccole realtà cittadine della nostra provincia. Ho colto l’occasione di questo incontro anche per conoscere, oltre alle tradizioni gualdesi, anche le criticità e le caratteristiche del territorio per rafforzare la nostra presenza e assicurare la prosecuzione della collaborazione intrapresa per contrastare in maniera sempre più efficace ogni forma di illegalità”.