Turisti dall’Italia e dall’estero nell’area camper di Valsorda. Installati wifi e webcam.

“Valsorda in camper” è l’area sosta realizzata dal Comune di Gualdo Tadino nella splendida vallata della montagna gualdese e attivata a partire dall’11 luglio scorso. Da quella data e fino alla chiusura del 9 ottobre ha ospitato 83 camper, per un totale di 157 giorni di sosta complessivi.

“Presenze che sono giunte da tutta Italia, soprattutto del centro nord, dalle vicine Marche, dal Lazio, dall’Emilia-Romagna, dal Veneto, dalla Lombardia, ma abbiamo anche registrato la presenza di camperisti da Svizzera, Francia, Spagna, Germania, con alcune famiglie che hanno scelto anche una lunga permanenza, una addirittura di 34 giorni. Curiosità sono stati sette anche i camperisti gualdesi che hanno scelto di portare il proprio mezzo a Valsorda – spiega il vice sindaco Fabio Pasquarelli, che ha seguito la realizzazione dell’area camper e la sua attivazione.

La gestione di “Valsorda in camper” è stata affidata all’azienda municipalizzata Esa che ha assicurato la presenza di personale tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.

“Quello che hanno apprezzato i camperisti è stata la tranquillità dell’area, dove pace e silenzio sono la normalità, ma anche la possibilità di splendide passeggiate, sia a piedi sia con le bici, lungo le vette degli Appennini con viste che si perdono all’orizzonte sul versante umbro o marchigiano. Inoltre si può visitare la città con i suoi musei e attrattive turistiche – continua il vice sindaco – Nell’ottica di migliorare i servizi è stata anche istallata una web-cam e portata la possibilità di accesso internet tramite wi-fi in una zona poco coperta per quanto riguarda i telefonini. La web cam sarà visibile direttamente dal sito internet del Comune www.tadino.it insieme all’altra di Volo libero posizionata sul Serrasanta.

“Abbiamo scelto di posizionare questa web cam anche e soprattutto in funzione della stagione invernale. Infatti, chi vorrà utilizzare la Valsorda per l’attività sulla neve, dallo sci da fondo, allo snowboard, alle passeggiate con le ciaspole, potrà verificare tramite la webcam la presenza di neve e la situazione della montagna gualdese”, conclude il vicesindaco.

La webcam trasmette foto in tempo reale, a diversi secondi l’una dall’altra, e non registra audio, rispondendo così alle normative per questo tipo di telecamere turistiche.