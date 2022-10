A Sigillo inaugurata la seconda aula della Scuola Senza Zaino

All’istituto comprensivo di Sigillo la “Scuola senza zaino” diventa sempre più realtà.

È stata inaugurata infatti una seconda aula dedicata alla classe prima della scuola primaria di Sigillo che parte con una nuova sezione di “Senza Zaino” insieme prima della scuola secondaria di primo grado.

Hanno preso parte all’inaugurazione il vicesindaco Annalisa Paffi, le insegnanti e tanti genitori.

Il primo ciclo di sperimentazione alla scuola primaria si è concluso con successo e questo, unito alla formazione dei docenti, ha fatto che sì che sia la classe prima della primaria, sia la prima della secondaria di primo grado partisse con il modello della “Scuola Senza Zaino”.

“Inaugurare in questo momento emergenziale una innovazione didattica – ha detto la vicesindaco Paffi – credo che sia un bell’esempio che dà l’idea di quali sono le priorità della scuola. In un momento difficile come questo abbiamo chiaro quale sia il suo obiettivo, ovvero far venire a scuola i bambini felici e creargli un contesto di benessere. Sono particolarmente orgogliosa, ed insieme a me tutta l’amministrazione comunale di Sigillo, per aver finanziato l’acquisto degli arredi della nuova aula. La Scuola senza zaino si basa su tre valori – ha proseguito la vicesindaco – che sono quello della comunità, dell’ospitalità e della responsabilità. La comunità è molto forte e questo lavoro è stato possibile grazie a un impegno del corpo docente e della dirigente scolastica, professoressa Rosa Goracci, che ringrazio vivamente, e naturalmente i genitori e gli alunni.”