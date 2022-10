Rassegna di Teatro Amatoriale, al Talia va in scena “Anna Karenina”

Venerdì 28 ottobre terzo appuntamento con la Rassegna di Teatro Amatoriale, a cura dell’associazione Note di Teatro con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, del Polo Museale e di Uilt, con Radio Tadino media partner della manifestazione.

Al teatro Talia alle ore 21 la compagnia Astrolampo porterà in scena un classico quale “Anna Karenina”, per la regia di Luca Biancalana.

Note di regia

Dipanare la matassa di un romanzo maestoso come quello di Tolstoj – ancora oggi tra i più letti al mondo – alla ricerca della drammaturgia “giusta” che ne restituisca le linee narrative senza trascurare la varietà dei temi affrontati, è una sfida enorme e difficile da vincere: una traduzione fresca e moderna non basta per distillare in un tempo limitato le vicende, rendere l’efficace tratteggio psicologico dei personaggi e far arrivare fino a noi la potenza poetica di un capolavoro della letteratura mondiale denso di spunti di riflessione tanto per l’uomo di fine ottocento, quanto per quello contemporaneo.

La storia di Anna Karenina potrebbe sembrare semplicemente quella di un amore estremo, assoluto; ma questo personaggio luminoso e fragile che vibra con potenza davanti ai nostri occhi solleva il velo su una realtà piena di contrapposizioni e, soprattutto, di contraddizioni, ingiustizie, ipocrisie. Non ci resta dunque che seguire il filo rosso di un sentimento vissuto fino alle estreme conseguenze, per ritrovarci a “Scavare nell’anima nostra, dove, a volte, possiamo trovare qualcosa che sarebbe meglio tenere nascosto” (come recita una battuta di Aleksej Karenin); e accettare che il nostro sguardo, ormai liberato dalle catene delle convenzioni, soverchi ogni ordine costituito per mettere in discussione ogni categoria dell’esistenza.