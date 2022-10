Unitalsi Gualdo Tadino, ecco la Festa d’Autunno 2022

Sabato 5 novembre torna a Gualdo Tadino l’appuntamento con la Festa d’Autunno, organizzata dalla sottosezione Unitalsi gualdese. La serata danzante è in programma presso il centro sociale della Terza Età in piazza Federico II (piazza del mercato). Per l’occasione suonerà il trio musicale di Andrea e Valentina Fiorentini.



L’Unitalsi di Gualdo Tadino, presieduta da Daniele Anastasi si fonda sull’aiuto per coloro che si trovano in condizione difficili e delicate. Il treno per Lourdes è un appuntamento fisso ogni anno per i malati, ma tante sono le attività svolte tutti i giorni dai volontari. L’ingresso alla Festa d’Autunno è di € 10 e per la prenotazione dei tavoli i numeri a cui fare riferimento sono 335.8286279 e 339.6160711.