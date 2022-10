Comuni sostenibili on the road, c’è anche Gualdo Tadino

C’è anche Gualdo Tadino tra le città italiane protagoniste del progetto nazionale Comuni sostenibili on the road. Dopo le riprese in città effettuate la scorsa estate in città, il trailer è disponibile da oggi 28 ottobre sui social di Rete dei Comuni Sostenibili (www.comunisostenibili.eu) e di ALI Autonomie Locali Italiane (www.aliautonomie.it).

La puntata integrale, realizzata dal team di produzione coordinato da Luca Sestili e Noon Multimedia, andrà invece in onda lunedì 31 ottobre 2022 sui siti internet, sui social network e sui canali Youtube dei promotori dell’iniziativa, che è promossa da Rete dei Comuni Sostenibili, ALI Nazionale e Leganet con il sostegno di Enel Group, il patrocinio di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e le media partnership di Rai Radio2, Caterpillar Radio2 “M’illumino di meno” e TPI The Post Internazionale.

Comuni sostenibili on the road è un viaggio che racconta progetti e pratiche di sostenibilità locali realizzate nei comuni sostenibili d’Italia.