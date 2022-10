Polizia Provinciale e Servizio Viabilità, attività di prevenzione lungo la SP 245 di Schifanoia

Ha preso il via l’attività di prevenzione, che vede la collaborazione del Servizio progettazione viaria diretto da Giovanni Solinas sotto la guida del responsabile Lanfranco Ghiani, e la Polizia Provinciale di Perugia sull’impianto Life lungo la Sp 245 di Schifanoia, a confine tra i comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica.

Un lavoro di circa due ore con un posto di controllo dove ad ogni fermo si sono invitati gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e a prestare maggiore cautela in quel tratto di strada, spesso attraversata dalla fauna selvatica.

L’innovativo dispositivo su questo tratto di strada è entrato in funzione nei giorni scorsi. Rientra tra quelli previsti dal progetto Life Strade per la gestione e riduzione degli incidenti con la fauna selvatica.

Attraverso una centralina di segnalazione e messaggi luminosi e sonori, il dissuasore impedisce il passaggio di animali che vivono in libertà e allertano gli automobilisti del pericolo.

Il sistema è basato su radar e sensori termici, individua la presenza di un animale a bordo strada e attiva una segnalazione luminosa che avvisa l’auto in transito, inducendo il rallentamento del mezzo. Se l’automobilista non diminuisce la velocità allora entra in funzione un sistema di dissuasione acustica che fa allontanare l’animale, riproducendo i suoni di una battuta di caccia al cinghiale.