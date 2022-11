“Casimiri”, consegnate le certificazioni della Cambridge International School

Si è svolta il 26 ottobre, presso l’aula magna della sede di viale Don Bosco dell’Istituto “Casimiri”, la cerimonia di consegna dei certificati IGCSE della Cambridge International School agli studenti che hanno sostenuto gli esami nella sessione di maggio/giugno 2022.

La consegna è avvenuta alla presenza del dirigente scolastico Sabrina Antonelli, dei docenti del Cambridge Team e delle famiglie degli studenti.

Le certificazioni conseguite in Biology e English as a Second Language concludono un percorso di studio biennale, che ha consentito agli studenti interessati di migliorare in maniera significativa le loro capacità di comprensione e di comunicazione in inglese, anche attraverso la partecipazione al soggiorno a Bray (Irlanda) dall’11 al 16 ottobre scorso.