Il ristorante “gualdese” di Federico e Viola in Arizona questa sera in gara a “Little Big Italy”

Pomodoro Italian Grill & Seafood è un ristorante che sta spopolando a Phoenix, in Arizona e la proprietà è “made in Gualdo”.

Tre anni fa marito e moglie, Federico Venturini e Viola Tagliaferri, hanno intrapreso questa avventura di ristoratori negli Usa su invito dell’italoamericano Philip Igneri che insieme a loro decise di aprire un primo ristorante, Pizzicata Ristorante Pizzeria, primo locale in Arizona a proporre pinsa romana.

Il successo è immediato ed esattamente un anno dopo, il 28 settembre 2020, apre Pomodoro Italian Grill & Seafood, un ristorante fine dining nominato dall’emittente televisiva Fox ‘one of the best Italian of the entire country’ e dal Phoenix New Times tra gli ’11 Best Italian Restaurants in Metro Phoenix area‘.

Tutto questo non è sfuggito alla trasmissione “Little Big Italy” in onda sul canale Nove, un format che prevede che ogni puntata si svolga in una città all’estero in cui tre italiani, residenti in quella stessa città, selezionano un ristorante di cucina italiana ciascuno.

Il gruppo, insieme a Francesco Panella, si reca per pranzo in ciascuno dei tre ristoranti e vota con una valutazione da 1 a 5 innanzitutto il “voto d’impatto”, presente dalla quinta stagione, i partecipanti devono esprimere un giudizio in base alle prime sensazioni che hanno del locale, per proseguire con la preparazione di tre diverse portate: il piatto scelto della persona che ha selezionato il ristorante, il piatto forte dello chef del ristorante e la voglia fuori menù di Francesco Panella; a ciò, nella parte finale del programma, si unisce il voto di “italianità” assegnato da Panella con una valutazione da 1 a 10.

Il ristorante che ha totalizzato il punteggio maggiore vince ed ottiene il titolo di “miglior ristorante Little Big Italy della città”, mentre la persona che lo ha selezionato si aggiudica un buono pasto della durata di un anno che gli consente di mangiare gratis nel locale.

La puntata in onda questa sera alle 21,30 sul Nove avrà come location proprio la città di Phoenix e il ristorante “gualdese” di Federico e Viola sarà tra i tre partecipanti che si contenderanno il titolo di miglior ristorante italiano della città dell’Arizona.