Gualdo Tadino, la Stazione Carabinieri sposta la propria sede in via Valsorda

Da venerdì 28 ottobre il comando Stazione Carabinieri di Gualdo Tadino è operativo presso la caserma dei Carabinieri Forestali di via Valsorda, nei pressi della piscina comunale.

I carabinieri hanno così lasciato la sede di via Perugia che si trovava in uno stabile non di proprietà statale, al contrario dell’edificio di via Valsorda inaugurato nel 2008.

L’idea di realizzare a ridosso della montagna gualdese, in una posizione strategica, una caserma per quello che all’epoca era il Corpo Forestale dello Stato venne all’allora sindaco Rolando Pinacoli nel periodo della ricostruzione post-terremoto del 1997 e 1998.

Il Comune di Gualdo Tadino mise a disposizione un terreno di sua proprietà e nel 2008 la nuova sede della Forestale, intitolata alla memoria dell’agente scelto Paolo Zingaretti che prestava servizio presso il comando gualdese, divenne operativa, ospitando anche i comandi di Scheggia e Valfabbrica.

Ora anche i carabinieri di Gualdo Tadino, guidati dal luogotenente Simone Mattei, hanno lì la propria sede. Rimangono invariati sia il numero di telefono (075 912220) che gli orari di apertura al pubblico (dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20).